Son dakika: Eyüpsultan ve Ataşehir'de başkanvekili seçiminin tarihi belli oldu
Son dakika haberine göre, İstanbul'da tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine yeni başkanvekillerinin belirlenmesi için belediye meclisleri 10 Ekim'de toplanacak.
İstanbul Valiliği, Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde yeni başkan vekillerinin belirlenmesi için seçim tarihlerini açıkladı.
Ataşehir'de seçim saat 10.00'da
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” soruşturması kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.
Güneş, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında Ataşehir Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması kararlaştırıldı.
Eyüpsultan'da seçim saat 14.00'te
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma” soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.
Özmen, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Eyüpsultan Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanması kararlaştırıldı.