Son dakika: Faili belli oldu! Almanya'da Noel pazarına korkunç saldırı: Çok sayıda yaralı ve ölü var

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel coşkusunu kana bulayan bir saldırı gerçekleşti. Noel pazarında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 60’tan fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suudi Arabistan kökenli bir doktor olduğu öğrenildi. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, saldırganın 2006 yılından bu yana Almanya’da yaşadığını ve olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı. Welt gazetesine göre, 1974 doğumlu saldırgan, 400 metre boyunca BMW marka bir araçla kalabalığa çarparak ilerledi.

Şehir merkezini terk edin çağrısı yapıldı

Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği belirtildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg’dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı. Bu korkunç suçun tüm arka planı henüz açıklığa kavuşmuş değil” ifadelerini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz ise sosyal medya üzerinden, “Magdeburg’dan gelen haberler son derece üzücü. Tüm düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle” mesajını paylaştı.

Scholz’un olay yerine giderek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Almanya’nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere ve İrlanda başbakanları saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Magdeburg’daki saldırı nedeniyle dehşete düştüm. Alman halkıyla dayanışma içindeyiz” dedi. İrlanda Başbakanı Simon Harris ise mağdurlar ve aileleri için dua ettiğini belirtti.

2016'da da benzer bir olay yaşanmıştı

Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı. Saldırgan takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürülmüştü.

Saldırının nedeni henüz açıklanmazken, güvenlik birimlerinin olayın detaylarını aydınlatmak için yoğun çaba gösterdiği ifade edildi.