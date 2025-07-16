İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sertaç Taşdelen’in kurucusu olduğu Faladdin ve Binnaz uygulamalarına yönelik adli işlem başlatıldı.

"Suç geliri elde etme" suçlaması

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheli Sertaç Taşdelen’in söz konusu faaliyetler aracılığıyla suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı öne sürüldü.

Taşdelen’e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına el konulurken, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen’e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur."

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