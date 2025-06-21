Son dakika: Fatih Altaylı gözaltına alındı
Son dakika haberine göre gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı. Gözaltı haberini eşi Hande Altaylı duyurdu. Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.
Gözaltı haberini Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı duyurdu. Hande Altaylı sosyal medya hesabından, "Az önce Fatih'i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz" açıklaması yaptı.
Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."