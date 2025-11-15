Son dakika: Fatih'teki zehirlenme olayıyla ilgili bir gözaltı daha

İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İtalyan ve Faslı turistler zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

8 kişi gözaltına alındı

Otelde bir odada, 11 Kasım Salı günü ilaçlama yapıldığı öğrenildi. İlaçlama olayıyla ilgili 3 kişi ve otelin yakınındaki fırıncı da gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 8'ye yükseldi.