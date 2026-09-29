Son dakika: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması istendi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara yazıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır."

Ne olmuştu?

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri gündeme gelmiş, muhalefet temsilcileri çiftin söz konusu işlemlerden yaklaşık 2,2 milyar lira kazanç sağladığını ve işlem zamanlamasının incelenmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Kaya ise 26 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ile MYK ve MKYK üyeliklerinden istifa etmişti.