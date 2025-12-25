Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran dün akşam gözaltına alınmıştı.

Kendisi de özel bir klinikte yeniden test veren Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Saran'ın saçından alınan örnekte uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise uyuşturucuya rastlanılmamıştı.

Saran, söz konusu maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirtirken, iddiaların karalama kampanyası niteliği taşıdığını savunmuştu. Dünkü açıklamasında yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğunun altını çizen Saran, "Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir" demişti.

Bu açıklamasının ardından da özel bir klinikte yeniden uyuşturucu testi yaptırmıştı.