Son dakika: Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Takip Et

Elektrik çarpması sonucu kalbi duran ve yapılan kalp masajıyla 70 dakika sonra nabzı gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu da Zeyrek'in son durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Topçu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Yoğun bakım yatışında 34. saatindeyiz. Ferdi Bey'in elektrik çarpması sonrasında yaşanan ilk müdahale, yaklaşık 20 dakika süren bir kardiyo-pulmoner canlandırma. Akabinde acil servise getirilme, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPL sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakıma almıştık.

-Yine kalp, akciğeri, vücut dışında oksijenizasyon sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyor. Böbreklerde de aynı şekilde destekler devam ediyor.

-Çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. İyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an kalp damar cerrahisi sonra kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler 24 saat hastanın başında.

-Bakanlığın da destekleriyle bu konularda çok değerli bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yine yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu ve Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.

-Sonuç itibariyle şalter kesilerek en yakın sürede, en kısa sürede ya da buradaki hasarın önlenmesi çalışılmış. Bu da hasarın boyutunu etkileyebilir. Tabii yüksek akım, yüksek voltaj verildiğine dair bir şeyler var. Bu da yanığın büyüklüğünü gösterebilir ama şu an, 'şu kadar hasar oluşmuştur' gibi bir şey söylemek doğru değil.