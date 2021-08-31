Son dakika: Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun sahibi, usta oyuncu Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Ferhan Şensoy'un vefat haberini, kendisinin kurduğu 'Ortaoyuncular' tiyatro grubu Twitter'dan duyurdu.



Gruptan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadeleri kullanıldı.

Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… — Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) August 31, 2021