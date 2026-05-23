Son dakika... Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Karaca’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganın, yüzünde maske ile Karaca’nın evinin bulunduğu bölgeye geldiği ve burada silahla ateş açtığı öğrenildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçtığı, kaçış sırasında inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü.

Geniş çaplı araştırma başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alim Karaca’nın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'dan ilk açıklama

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastaneye gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Akkaya hastane çıkışında, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor.