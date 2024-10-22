Son dakika: FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü öğrenilirken, teröristbaşı ile ilgili MHP lideri Devler Bahçeli'den de ilk açıklama geldi. Bahçeli, Gülen'in Türkiye düşmanlığı yaptığı topraklarda çürüyeceğini belirterek "Dileğim ihanetini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır" dedi.
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü ortaya çıktı. Hain darbe girişimi 15 Temmuz'un baş sanığı olan Gülen'in ölümüne ilişkin MHP lideri Bahçeli'den de ilk açıklama geldi.
'Dileğim ihanetinin bedelini tek tek ödemesi'
Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Dünya FETÖ elebaşına bile kalmadı. Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti, dileğim ihanetinin bedelini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır." dedi.
'Türkiye'de gömüleceği toprak yok'
Gülen'in Türkiye'de gömüleceği bir toprak olmadığını söyleyen MHP lideri, "Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır." ifadelerini kullandı.