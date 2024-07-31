Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14 Ağustos’ta Türkiye'ye geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Abbas, Meclis Genel Kurulu'nda da bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Abbas'ın Türkiye'ye gelişiyle ilgili detayları paylaştı. Altun yaptığı açıklamada "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kurulu'na hitap edecektir" ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin ardından Ankara tarafından Abbas'a TBMM'de konuşma daveti gönderildi. Ancak Filistin Devlet Başkanı, teklife sağlık sorunları nedeniyle olumlu yanıt vermedi. Abbas'ın Türkiye'ye ziyaret tarihinin, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü gün netleşmesi dikkatleri çekti.

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yaptığı açıklamada, "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi" ifadelerini kullanmıştı.