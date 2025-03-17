Son dakika: Flash TV'nin sahibi Erkan Kork ve 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden Erkan Kork'da aralarında bulunduğu 21'i tutuklanırken 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erkan Kork kimdir?

Erkan Kork, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayan Kork, burada tamamladığı ilkokul ve ortaokulun ardından lise eğitimine Dubai'de devam etti. Daha sonra Paris Üniversitesi'nin İşletme bölümünden mezun oldu.

2022 yılında işletme yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alan Kork, 2024'te ise Conley Üniversitesi'nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktora yaptı. Eğitim hayatı boyunca maliye, küresel ekonomi, gelir yönetimi ve proje yönetimi gibi alanlara yöneldi. Dijital dönüşüm ve bilgi güvenliği alanlarına da yönelen Kork, bu süreçte CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını da aldı.

Ünlü iş insanı iyi derecede Arapça, İngilizce ve Fransızca da biliyor.