Son dakika: Galata Kulesi çevresinde yangın çıktı... Sokak duman altında kaldı
Son dakika haberi... Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'ndeki 4 katlı bir binada yangın çıktı. Bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, otelde kalanlar kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.