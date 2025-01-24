Son Dakika... Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Hastalığı nedeniyle bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Gazeteci-Spiker Deniz Arman 64 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.

Arman'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

"Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı"

Deniz Arman'ın ölüm haberini duyuran Özay Erad paylaşımında, "Erad'ın paylaşımında "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. 'Kum saati! durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik." ifadelerini kullandı.

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Arman, 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başlamıştı.

Deniz Arman kimdir?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961'de Ankara’da dünyaya geldi. Arman'ın dedeleri 1800'lü yılların sonundaki büyük göçle Kırım'dan gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Annesinin ismi Gülen Arman’dır. Babası Ülkü Arman gazeteciydi.

Arman, ilkokul üçüncü sınıfa kadar Çankaya İlkokulu'nda okudu. Ardından, TED Ankara Koleji'nin sınavını kazanarak burada okumaya devam etti. 1979 yılında da TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.

Üniversiteye Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) başlayan Arman, burada bir eğitim aldıktan sonra yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne geldi ve buradam mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi’nde işe başladı.

Mehmet Ali Birand'la çalıştı

1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Ardından, Milliyet dış haber servisinde Mehmet Ali Birand'ın yanında çalıştı.

1992 yılında Show TV’de çalışmaya başlayan Deniz Arman, Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın “32. Gün” ekibiyle birlikte de görev yaptı.

1996 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber'in haber müdürlüğü görevini üstlendi. Star Haber sunucunun işten ayrılmasıyla Arman, haberleri sunmaya başladı.

Star TV ve Kanal D kariyeri

1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti. Bu tarihlerde Akşam gazetesi'nde de yazmaya başladı. 2000 yılında hem Show TV'den ayrıldı hem de Akşam gazetesi'nden ayrıldı.

İki yerden ayrıldıktan sonra Habertürk'e geçen Deniz Arman 2003 yılında da Habertürk'ten ayrılıp Vatan gazetesine geçti.

Arman, 2004 yılında da Vatan gazetesinden ayrılıp Star TV'ye geri döndü.

2005 yılında Kenan Işık'ın Star Haber'e dahil olmasıyla buradan ayrılarak Kanal D'ye geçti ve burada hafta sonu haberlerini sundu.

Deniz Arman, 2010 yılında Kanal D'den ayrıldı. 2012 yılında ise yine aynı kanala dönüp Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Kanal D Haber'de başlayan işten çıkarmalar sonucu 6 Kasım 2014'te işine son verildi.

Arman, 2004 yılında "Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de" adlı sinema filminde başbakan rolüyle oyunculuk da yaptı.

Deniz Arman, 1985 yılında Bercis Gülerman ile evlendi. Volga adında bir oğulları vardır.