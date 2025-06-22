Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendi YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altaylı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altaylı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.

Fatih Altaylı ne söylemişti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklama talebi dosyasına göre, Altaylı'nın 20 Haziran 2025 tarihli videosunda yer alan bir bölümde sarf ettiği "uzak geçmişine bak abi, bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden, Osmanlı Padişahı komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen, şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür..." sözlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun 310/2 ve 106/1. maddeleri uyarınca tehdit suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.