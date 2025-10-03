Gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi mi? Fatih Altaylı neden tutuklandı?

YouTube kanalındaki programında bazı sözleri gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı, bugün Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıktı.

YouTube programında 'Cumhurbaşkanını tehdit' ettiği gerekçesiyle soruşturma tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıkarken, mahkeme Altalı'nın tutukluluğuna devam kararı verdi.

104 gündür cezaevinde

'Fatih Altaylı Yorumluyor' isimli YouTube programında Türkiye'de yapılan bir anketi yorumlayan ve Osmanlı tarihinden örnekler vererek "Bu millet padişahını istemediğinde boğmuştur" ifadelerini kullanan Altalı, 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

104 gündür Silivri cezaevinde olan Altaylı, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları redderken eşi, kızı, sevenleri, meslektaşları ve birçok siyasi de kendisine destek olmak için Silivri’ye geldi.