Son Dakika: Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

Gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve kayyum uygulaması ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 8 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Karabay'a "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme", "kamu görevlisine hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Furkan Karabay, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla ertesi gün tutuklanmıştı.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, dokuz gün cezaevinde kalan Karabay’ın tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek tahliye kararı verdi.