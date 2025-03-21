Son Dakika: Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi
Son Dakika haberi: Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Saymaz hakkında ev hapsi kararı verdi.
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Gazeteci İsmail Saymaz, 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Saymaz iki saat süren savcılık ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Saymaz hakkında ev hapsi kararı verdi.