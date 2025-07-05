Son dakika: Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
Son dakika gelişmesi... Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Soykan emniyete götürüldü.
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Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sebebiyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Timur Soykan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soykan, soruşturma kapsamında akşam saatlerinde gözaltına alındı.