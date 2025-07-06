Son dakika: Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Son dakika haberine göre, "suç işlemeye tahrik" ve "yanıltıcı bilgiyi yaymak" suçlaması ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Timur Soykan, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren bir paylaşımda bulunan Gazeteci Timur Soykan "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Timur Soykan'ın bugün adliyeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Soykan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.