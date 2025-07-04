Son Dakika: Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Son Dakika haberi... Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci-yazar Nihat Genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç, haziran ayının başlarında entübe edilmişti.
Veryansın TV'de yazıları ve yorumlarıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulunan gazeteci-yazar Nihat Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Genç, haziran ayının başlarında entübe edilmişti.
Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.
Atay, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu."