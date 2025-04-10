Son dakika... Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın bazı kişileri tehdit ederek şantaj yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan gazetecilerin, "Flash Haber TV"​​​​​​​ isimli kanalın devri ve satın alınması konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Ağırel ile Soykan'dan davacı ve şikayetçi oldukları ifade edildi.

Açıklamada, Ağırel ve Soykan’ın "tehdit" ile "şantaj" suçları kapsamında gözaltına alındıkları, haklarında arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.​​​​​​​

İki gazeteci, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürüldü.

Ağırel ve Soykan’ın emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.