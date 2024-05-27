Son dakika gelişmesi... Erzincan İliç'te yeni bir toprak kayması daha

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta siyanürlü toprak kaymıştı. Olayda 9 işçi milyonlarca metreküp toprak altında kalmıştı. 4 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 5 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Facianın yaşandığı İliç'te yeni bir toprak kayması meydana geldi. Anagold Madencilik'ten yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'taki faciayla aynı sahada yaşanan toprak kaymasında ölü veya yaralı yok.

"Arama çalışmalarına ara verildi, bölge boşaltıldı"

Anagold Madencilik'in olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"27.05.2024 tarihinde saat 14.45 civarında Sabırlı Deresi yığın liç sahasında, hafif ölçekte bir toprak kayması meydana gelmiştir. Söz konusu toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Topuk üstü olarak isimlendirdiğimiz alandan Sabırlı Deresi'ne doğru bir akış gerçekleşmiştir.

Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır. Bölgede yapılan arama çalışmalarına güvenlik sebebiyle ara verilmiş, alan ve yakın bölgeler önlem amaçlı olarak boşaltılmıştır.

Teknik ekiplerimiz konuyla ilgili incelemelerine devam etmektedir. Tüm gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."