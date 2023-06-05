Son dakika gelişmesi...Yeni Genelkurmay Başkan Musa Avsever oldu
İletişim Başkanlığı'ndan arka arkaya son dakika açıklama geliyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada : "Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." denildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.