Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde önemli değişiklikler yapıldı.

Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kuvvet komutanları ve diğer YAŞ üyeleri katıldı.

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu

Toplantıda alınan kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Gürak’ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Metin Tokel atandı

Selçuk Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay Başkanı olmasıyla boşalayan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1. Ordu Komutanı Metin Tokel getirildi.

Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarının görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.

Ayrıca 45 general ve amiral emekliye sevk edilirken 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise generallik ve amirallik rütbesine terfi edildi.