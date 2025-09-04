Son dakika: Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan’dan açıklama

Google ve Android servislerinde Türkiye ve Avrupa’yı kapsayan geniş çaplı bir kesinti yaşanıyor.

Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren Gmail, YouTube ve Google Drive gibi uygulamalara erişimde zorluk yaşadıklarını bildiriyor.

Bakan Yardımcısı Sayan’dan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaşanan kesintiye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, şu ifadeleri kullandı:

“Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert), Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz.

Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.”

Google’dan resmi açıklama bekleniyor

Google’ın Workspace Statü Paneli üzerinde henüz bir kesinti işareti görünmüyor. Ancak Türkiye ve Avrupa’dan gelen kullanıcı raporları, sorunun bölgesel olarak yoğun şekilde hissedildiğini ortaya koyuyor.