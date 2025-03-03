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Son dakika: Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hastaneye sevk edildi

Son dakika... Beykoz Belediyesi soruşturmasında, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

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Eş zamanlı operasyonlarla 27 Şubat sabahı ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yetkili müdürler G.T. ile O.K. ve eski başkan danışmanı E.H.B., adliyeye sevk edildi.

Köseler ile birlikte gözaltına alınan ve aralarında Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de yer aldığı 20 kişi sabah saatlerinde hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkacak.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındıBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındıGündem

 