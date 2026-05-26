Son dakika: Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Son dakika haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Günay ile imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Mustafa Günay, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
