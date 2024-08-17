SON DAKİKA: Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti (Tuncay Akça kimdir?)

Hababam sınıfındaki "Bacaksız" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti. Yeşilcam'dan bir acı haber daha gelirken 60 yaşındaki Tuncay Akça'nın İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği duyuruldu. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Terzioğlu, "Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu Tuncay Akça’yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.

Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Tuncay Akça kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde rol aldı? İşte Tuncay Akça biyografisi...

Tuncay Akça kimdir, kaç yaşındaydı?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi. En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur. Oyuncu, 2004 yılında da "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde oynamıştır. Yeşilçam yıldızı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katılma kararı almıştı.

Tuncay Akça neden öldü?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akça’nın ölüm nedeni olarak kalp krizi olarak duyuruldu.