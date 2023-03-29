Son dakika haberi Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi..Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-29
Saat:19:47:02 TSİ
Enlem:37.917 N
Boylam:36.257 E
Derinlik:9.38 km
Detay:https://t.co/5rydIlIDag@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi