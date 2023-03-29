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Son dakika haberi Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi..Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.