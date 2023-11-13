Son dakika haberi Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından bu güne İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. Hamas'ın Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, devam eden çatışmalara 5 gün süreyle ara verilmesi çağrısında bulundu.

Ebu Ubeyde, 5 günlük ateşkes karşılığında 70 İsrailli kadın ve çocuk rehineyi serbest bırakacaklarını açıkladı.İsrail ile yapılacak ateşkes çağrısının, Gazze'ye yapılacak insani yardımların güvenliğini de içerdiğini belirten Ebu Ubeyde, ateşkes için hazır olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze saldırıları ise tüm şiddetiyle devam ediyor.