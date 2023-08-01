Son dakika haberi İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

İzmir’in Konak’ta bulunan İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının Suriye uyruklu bir kadın tarafından yapıldığı bildirildi.

İzmir Valiliği tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

''İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır'