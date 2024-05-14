Son dakika haberi... Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı, 2024 köprü ücret tarifeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.

15 Temmuz ve FSM için ise fiyatlar otomobiller için tek yön 15 TL’den 24 TL’ye yükseldi.

15 Temmuz şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücret tarifesi

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi