Son dakika haberi..: Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın
Son dakika haberi... Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının, tarihi çarşının içinde yer alan bir restoranın baca kısmında başladığı öğrenildi.
Ekiplerin çatıya da sıçrayan yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...