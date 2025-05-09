Son dakika! Hakan Fidan'dan suikast itirafı: Cıva ve arsenik'e maruz kaldım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV'de katıldığı programda suikasta uğradığını açıkladı. Fidan, MİT Başkanı olduğu dönemde, Arsenik ve cıva ile zehirlendiğini, bu sebepten dolayı uzun süre tedavi adlığını açıkladı.

Ayrıca Fidan, "FETÖ'cüleri ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir" dedi. Öteyandan Fidan, suikastın kimin yaptığını söylemedi.