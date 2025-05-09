Son dakika! Hakan Fidan'dan suikast itirafı: Cıva ve arsenik'e maruz kaldım
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında kendisine uygulanan suikast girişimini anlattı. Fidan, "Ağır arsenik ve cıvaya maruz kaldım. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor" dedi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV'de katıldığı programda suikasta uğradığını açıkladı. Fidan, MİT Başkanı olduğu dönemde, Arsenik ve cıva ile zehirlendiğini, bu sebepten dolayı uzun süre tedavi adlığını açıkladı.
Ayrıca Fidan, "FETÖ'cüleri ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir" dedi. Öteyandan Fidan, suikastın kimin yaptığını söylemedi.