Son dakika: Hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Son dakika haberine göre, hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig hakem yardımcısı Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan Kol, "şike ve teşvik primi" suçundan, Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.