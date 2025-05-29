Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilenler belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipiyle atanan isimler: Serdar Ateş, Turan Kuloğlu, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür oldu.

Adalet Bakanı Tunç: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine seçilen;

▪️Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu,

▪️Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş,

▪️İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve

▪️Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e

görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum.

HSK’nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum.

Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.