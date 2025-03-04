Son dakika: Halk TV gazetecilerine yönelik bilirkişi davasında mahkeme kararını verdi

İstanbul’da, bilirkişinin izinsiz kaydedilen telefon görüşmesinin kamuoyuna sızdırılması ve hedef gösterilmesi iddiasıyla açılan HalkTV davasında karar çıktı. 34 gündür tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve dört gazeteci, mahkeme tarafından beraat etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise tahliye kararına itiraz edileceği açıklandı. Yapılan açıklamada "Kamuoyunda bilirkişi davası olarak bilinen ve bugün görülen davanın kararı istinaf edilecektir. Ayrıca tahliye kararına da itiraz edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Savcılık gazeteciler için hapis talep etmişti

Savcılık, gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında 6 ila 14 yıl, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise 4 ila 9 yıl hapis cezası istemişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, iddianamede sanıkların "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "hedef gösterme" suçlamalarıyla yargılandığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turbun büyüğü' başlıklı basın toplantısında açıkladığı bilirkişi ile yapılan röportajın Halk TV'de izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve yayının moderatörü Seda Selek gözaltına alınmıştı.

Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle Halk TV binasına gelen polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürülmüştü.