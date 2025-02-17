Son Dakika: Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu

Halk TV'de bilirkişi ile yapılan görüşmenin ses kaydının yayınlanmasının ardından başlayan soruşturmada iddianame hazırlandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Halk TV'de gazeteci Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.