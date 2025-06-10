Son dakika: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yakalama kararı

Yurtdışında olduğu tespit edilen Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'na, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı ve yapılan araştırmalar sonucu ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş’ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu’nun, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmış, Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilğili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştir.