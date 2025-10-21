Son dakika: Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı
Son dakika... AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan derdest olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır."
