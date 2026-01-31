Son dakika... Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Hasan Can Kaya ve popçu Reynmen gibi isimler de var.

Operasyonun İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendiği; "uyuşturucu madde kullanma ve temin etme" suçlamasıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer isimlerin rapçi Emirhan Çakal ile sosyal medya fenomenleri Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar olduğu açıklandı.