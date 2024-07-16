SON DAKİKA: Hatay Belen'de orman yangını!
Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Belen ilçesinde bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman müdürlüğü ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahale etmeyi sürdürüyor.
Haber Merkezi
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Hatay'ın Belen ilçesindeki Şenbük Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları sevk edildi.
Ekipler tarafından karadan başlayan müdahalelere helikopter ile havadan da destek veriliyor.