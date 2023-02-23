Son dakika! Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi...AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.
Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23
Saat:18:53:47 TSİ
Enlem:36.088 N
Boylam:36.076 E
Derinlik:9.76 km
Detay:https://t.co/suvPQ5MKWL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Okan Tüysüz: Deprem artçı bir sarsıntı
NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz de depremin artçı bir sarsıntı olduğunu, artçı sarsıntıların devam edeceğini söyledi.
Binalara girmeyin uyarısı
Tüysüz, İçişleri Bakanlığı'nın hasarlı binalara ilişkin aldığı kararı hatırlatarak vatandaşların kesinlikle bu binalara girmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı
Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı. Depremde 6 kişi hayatını kaybettmiş 18'i ağır 294 kişi yaralanmıştı.