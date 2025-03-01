SON DAKİKA: Hatay'da feci kaza! Altı can kaybı, sekiz yaralı var

Son dakika haberi... Hatay'da işçi servisinin TIR'a çarptı.

Antakya-Reyhanlı karayolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 31 C 0004 plakalı işçi servisi önündeki 31 B 2646 plakalı TIR'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada altı kişi hayatını kaybederken, sekiz kişi de yaralandı.