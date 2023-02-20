Son dakika: Hatay'daki depremin ardından AFAD'dan uyarı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkili sürerken, bugün saat 20.04’te Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra meydana gelen ikinci depremin ise büyüklüğünün 5.8 olduğu açıklandı.

AFAD tarafından yapılan açıklama, “Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Depremin etkisiyle AFAD, yurttaşlara, “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” uyarısını yaptı.