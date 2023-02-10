Son Dakika: Hatay'daki Rönesans Rezidans müteahhidi havalimanında yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’yi derinden sarstı. Depremin vurduğu Hatay’da yıkılan binalardan bir tanesi de Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans’tı… Antis Yapı’nın sahibi Mehmet Yalçın Coşkun, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Karadağ’a kaçarken yakalandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi olduğu iddiasıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ihbar geldiği, şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği yönünde ihbar geldiği ve şüphelinin yakalanarak Karabağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı.