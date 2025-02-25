Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, örgütün Hava Kuvvetleri içindeki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüphelilerin, güncel finansal faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Ankara'daki büfe, bakkal ve marketlerde bulunan kontörlü sabit hatlar aracılığıyla örgütün "sivil imamları" ile iletişim kurdukları belirlendi.

5 subay ve 7 astsubay...

Başsavcılık, bir sözde mahrem imam, biri muvazzaf olmak üzere 5 subay, ihraç edilen 7 astsubay ve ilişiği kesilen 1 askeri öğrenciyi kapsayan 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak yakalanmasına yönelik operasyonlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.