Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ve müzik kariyerini Lvbel C5 sahne adıyla sürdüren rapçi, tahliye edildi. Bodur, geçtiğimiz günlerde şarkılarında geçen bazı sözler nedeniyle 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

'Havhavhav' ile tanınmıştı

Lvbel C5, özellikle 2024 yılı itibarıyla Spotify Türkiye listelerinde en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Sanatçının dikkat çeken 'Havhavhav' adlı parçası ise yayımlandığı ilk üç ay içinde YouTube’da yaklaşık 65 milyon izlenme sayısına ulaştı.