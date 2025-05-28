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Son dakika: 'Havhavhav' şarkısıyla gündem olmuştu: Ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye edildi!

Son dakika haberi... Havhavhav şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Karar sonrası Kandıra Cezaevi’ne gönderilen Süleyman Burak Bodur tahliye edildi.

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Son dakika: 'Havhavhav' şarkısıyla gündem olmuştu: Ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye edildi!
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Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ve müzik kariyerini Lvbel C5 sahne adıyla sürdüren rapçi, tahliye edildi. Bodur, geçtiğimiz günlerde şarkılarında geçen bazı sözler nedeniyle 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

'Havhavhav' ile tanınmıştı

Lvbel C5, özellikle 2024 yılı itibarıyla Spotify Türkiye listelerinde en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Sanatçının dikkat çeken 'Havhavhav' adlı parçası ise yayımlandığı ilk üç ay içinde YouTube’da yaklaşık 65 milyon izlenme sayısına ulaştı.

RAPÇİ LVBEL C5 KİMDİR? Lvbel C5'in gerçek adı ne? Süleyman Burak Bodur kaç yaşında, sevgilisi kim?RAPÇİ LVBEL C5 KİMDİR? Lvbel C5'in gerçek adı ne? Süleyman Burak Bodur kaç yaşında, sevgilisi kim?Gündem
Kaynak: HABER MERKEZİ